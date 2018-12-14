Россияне назвали любимого супергероя

Вместе с этим стало известно, что в три раза больше зрителей предпочитают фильмы вселенной Marvel, чем DC.

Самым популярным супергероем у зрителей в России стал Железный человек. При этом среди любимых фильмов данной тематики лидирует лента "Мстители: Война бесконечности".

Также среди популярных фильмов фигурируют "Тор: Рагнарёк" и "Стражи Галактики: Часть 2". Замыкают пятёрку лучших картины про Тони Старка — "Железный человек" и "Железный человек — 3".