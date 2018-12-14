Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 декабря 2018, 15:44

Россияне назвали любимого супергероя

Кадр фильма "Мстители"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Мстители"/ © Кинопоиск

Вместе с этим стало известно, что в три раза больше зрителей предпочитают фильмы вселенной Marvel, чем DC.

Самым популярным супергероем у зрителей в России стал Железный человек. При этом среди любимых фильмов данной тематики лидирует лента "Мстители: Война бесконечности".

Также среди популярных фильмов фигурируют "Тор: Рагнарёк" и "Стражи Галактики: Часть 2". Замыкают пятёрку лучших картины про Тони Старка — "Железный человек" и "Железный человек — 3".

Абсолютное большинство зрителей называют любимым героем именно Железного человека (Тони Старк). При этом исследование отдельно женской и мужской аудиторий показало, что женщины предпочитают больше Тора, а мужчины — Дэдпула.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Россия
  • супергерои
  • Marvel
  • dccomics
  • dc
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar