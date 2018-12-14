Авторы "Мстителей" хотят продолжить сотрудничество с Marvel

Недавно режиссёры Энтони и Джо Руссо заявляли, что могут покинуть киновселенную после релиза фильма «Мстители: Финал».

Братья Руссо сменили позицию. Теперь они говорят о том, что готовы взяться чуть ли не за любой проект студии Marvel. Режиссёры не хотят отказываться от работы над фильмами про супергероев. Об этом сообщает Comicbook.

По словам братьев Руссо, они любят Marvel. Свой опыт работы со студией режиссёры называют чем-то невероятным. Джо Руссо добавил, что именно по этой причине братьям удалось снять вместе с Marvel четыре фильма за шесть лет. Также он подчеркнул, что Marvel стал для него и Энтони семьёй.