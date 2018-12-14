Названы 10 популярных сериалов 2018 года
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Пользователи популярного сервиса IMDb выбрали самые лучшие телевизионные шоу уходящего года.
Рейтинг составлен был по количеству просмотров страниц на IMDb — крупнейшем киноагрегаторе. Об этом сообщает Etcanada.
На первом месте оказался сериал "Ходячие мертвецы", который рассказывает о постапокалипсисе и зомби. На втором месте расположилось британское шоу "Чёрное зеркало", а третье место досталось "Миру Дикого Запада".
Фантастическая драма "Рассказ служанки" заняла четвёртое место. Пятёрку лучших работ замыкает медицинская драма "Анатомия страсти". В десятку лучших вошли "Призраки дома на холме", "Американская история ужасов", "13 причин почему", "Викинги" и "Бесстыдники".