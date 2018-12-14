Названы 10 популярных сериалов 2018 года

Пользователи популярного сервиса IMDb выбрали самые лучшие телевизионные шоу уходящего года.

Рейтинг составлен был по количеству просмотров страниц на IMDb — крупнейшем киноагрегаторе. Об этом сообщает Etcanada.

На первом месте оказался сериал "Ходячие мертвецы", который рассказывает о постапокалипсисе и зомби. На втором месте расположилось британское шоу "Чёрное зеркало", а третье место досталось "Миру Дикого Запада".