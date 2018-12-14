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Опубликовано 14 декабря 2018, 16:14

Названы 10 популярных сериалов 2018 года

Фото: &copy;&nbsp;IMDb

Фото: © IMDb

Пользователи популярного сервиса IMDb выбрали самые лучшие телевизионные шоу уходящего года.

Рейтинг составлен был по количеству просмотров страниц на IMDb — крупнейшем киноагрегаторе. Об этом сообщает Etcanada.

На первом месте оказался сериал "Ходячие мертвецы", который рассказывает о постапокалипсисе и зомби. На втором месте расположилось британское шоу "Чёрное зеркало", а третье место досталось "Миру Дикого Запада".

Фантастическая драма "Рассказ служанки" заняла четвёртое место. Пятёрку лучших работ замыкает медицинская драма "Анатомия страсти". В десятку лучших вошли "Призраки дома на холме", "Американская история ужасов", "13 причин почему", "Викинги" и "Бесстыдники".

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Сергей Сурепин
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