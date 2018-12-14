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Опубликовано 14 декабря 2018, 16:45

Анонсирована финальное дополнение для новой игры про Человека-паука

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/PlayStation

Фото: © Кадр из видео YouTube/PlayStation

Компания Sony и студия Insomniac Games представили трейлер заключительной главы дополнительной истории Marvel’s Spider-Man.

Дополнение получило название Silver Lining. Информация о будущем релизе появилась в блоге компании PlayStation.

В дополнении Silver Lining Серебряный Соболь вернётся, чтобы заполучить украденные технологии и оборудование Sable International. Полицейский Юри Ватанабе вынужден уйти в отпуск после скандала с попытками посадить Кувалду, а Человек-паук должен положиться на неожиданных союзников, чтобы защитить Нью-Йорк от новых угроз.

Релиз запланирован на 21 декабря. Дополнение можно будет как купить отдельно, так и получить доступ к нему в рамках абонемента City That Never Sleeps.

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Сергей Сурепин
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