Анонсирована финальное дополнение для новой игры про Человека-паука
Фото: © Кадр из видео YouTube/PlayStation
Компания Sony и студия Insomniac Games представили трейлер заключительной главы дополнительной истории Marvel’s Spider-Man.
Дополнение получило название Silver Lining. Информация о будущем релизе появилась в блоге компании PlayStation.
В дополнении Silver Lining Серебряный Соболь вернётся, чтобы заполучить украденные технологии и оборудование Sable International. Полицейский Юри Ватанабе вынужден уйти в отпуск после скандала с попытками посадить Кувалду, а Человек-паук должен положиться на неожиданных союзников, чтобы защитить Нью-Йорк от новых угроз.
Релиз запланирован на 21 декабря. Дополнение можно будет как купить отдельно, так и получить доступ к нему в рамках абонемента City That Never Sleeps.