Анонсирована финальное дополнение для новой игры про Человека-паука

В дополнении Silver Lining Серебряный Соболь вернётся, чтобы заполучить украденные технологии и оборудование Sable International. Полицейский Юри Ватанабе вынужден уйти в отпуск после скандала с попытками посадить Кувалду, а Человек-паук должен положиться на неожиданных союзников, чтобы защитить Нью-Йорк от новых угроз.