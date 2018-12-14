Студия Pixar объявила о работе над новым мультфильмом

Премьера будущей мультипликационной кинокартины должна будет состояться в марте 2020 года.

Анимационная студия Pixar объявила о начале работы над новым мультфильмом под названием Onward ("Вперёд"). Премьера будущей работы запланирована на шестое марта 2020 года.

Действие будущей ленты происходить будет в фантастическом мире. Главными героями станут два подростка-эльфа, которые отправятся в невероятное путешествие, чтобы выяснить, осталась ли ещё магия.