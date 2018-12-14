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Опубликовано 14 декабря 2018, 16:45

Студия Pixar объявила о работе над новым мультфильмом

Фото: &copy;&nbsp;wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

Премьера будущей мультипликационной кинокартины должна будет состояться в марте 2020 года.

Анимационная студия Pixar объявила о начале работы над новым мультфильмом под названием Onward ("Вперёд"). Премьера будущей работы запланирована на шестое марта 2020 года.

Действие будущей ленты происходить будет в фантастическом мире. Главными героями станут два подростка-эльфа, которые отправятся в невероятное путешествие, чтобы выяснить, осталась ли ещё магия.

Режиссёр нового мультфильма — Дэн Скэнлон (он работал над лентами "Университет монстров", "История игрушек — 3" и "Тачки"). На новую работу режиссёра вдохновили его воспоминания о детстве и дружбе с братом.

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Сергей Сурепин
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