Студия Pixar объявила о работе над новым мультфильмом
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Премьера будущей мультипликационной кинокартины должна будет состояться в марте 2020 года.
Анимационная студия Pixar объявила о начале работы над новым мультфильмом под названием Onward ("Вперёд"). Премьера будущей работы запланирована на шестое марта 2020 года.
Действие будущей ленты происходить будет в фантастическом мире. Главными героями станут два подростка-эльфа, которые отправятся в невероятное путешествие, чтобы выяснить, осталась ли ещё магия.
Режиссёр нового мультфильма — Дэн Скэнлон (он работал над лентами "Университет монстров", "История игрушек — 3" и "Тачки"). На новую работу режиссёра вдохновили его воспоминания о детстве и дружбе с братом.