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Опубликовано 14 декабря 2018, 16:57

В Госдуму внесли проект закона о защите Рунета от внешних угроз

Фото: &copy; L!FE/Алексей Голенищев

Фото: © L!FE/Алексей Голенищев

Депутаты рассмотрят законопроект, предусматривающий действия органов власти и операторов при отключении Рунета от глобальной сети.

В Госдуму внесли законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента Интернета в случае отключения от глобальной сети. С текстом документа ознакомились в ТАСС.

В пояснительной записке говорится, что должна быть создана инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения операторов связи к зарубежным серверам. Кроме того, депутаты предусмотрели проведение регулярных учений органов власти, операторов связи и владельцев технологических сетей.

— Порядок централизованного реагирования на угрозы работоспособности сети Интернет и сети связи общего пользования Центром мониторинга и управления определяет Правительство Российской Федерации, — сообщается в пояснительной записке.

Уточняется, что проект подготовлен "с учётом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США".

Инициативу предложили глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой.

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Андрей Ставицкий
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