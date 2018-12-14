В Госдуму внесли проект закона о защите Рунета от внешних угроз

Депутаты рассмотрят законопроект, предусматривающий действия органов власти и операторов при отключении Рунета от глобальной сети.

В Госдуму внесли законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента Интернета в случае отключения от глобальной сети. С текстом документа ознакомились в ТАСС.

В пояснительной записке говорится, что должна быть создана инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения операторов связи к зарубежным серверам. Кроме того, депутаты предусмотрели проведение регулярных учений органов власти, операторов связи и владельцев технологических сетей.

— Порядок централизованного реагирования на угрозы работоспособности сети Интернет и сети связи общего пользования Центром мониторинга и управления определяет Правительство Российской Федерации, — сообщается в пояснительной записке.

Уточняется, что проект подготовлен "с учётом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США".