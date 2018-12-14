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Опубликовано 14 декабря 2018, 17:29

Клишас: Законопроект об автономной работе Рунета защитит его от внешних угроз

Фото:&nbsp;&copy;&nbsp;flickr/Christopher Schirner

Фото: © flickr/Christopher Schirner

Также документом предлагаются новые технические решения, которые позволят управлять трафиком и распределять нагрузку, если это необходимо.

Законопроект об автономной работе Рунета, внесённый в Госдуму ранее, позволит россиянам пользоваться интернет-сервисами при угрозе российскому сегменту Интернета. Об этом заявил один из авторов инициативы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

— Реализация инициативы обеспечит устойчивую работу сетей связи, а также качество предоставления услуг связи. Это позволит сделать российский сегмент Интернета устойчивым к угрозам, обеспечить доступ к российским сайтам и возможность для российских граждан пользоваться интернет-сервисами, — сказал Клишас журналистам.

Он добавил, что законопроект предлагает новые технические решения, которые позволят управлять трафиком и распределять нагрузку, если это необходимо. Кроме того, документ предусматривает создание центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Он будет обеспечивать доступность услуг связи в стране в любых ситуациях.

— В Стратегии национальной кибербезопасности США, подписанной президентом США в сентябре этого года, декларируется принцип "сохранения мира силой". Россия же впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак, "которые нанесли ущерб американским и международным компаниям, союзникам и партнёрам", и при этом говорится о наказании, — сказал Клишас.

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Артём Андреев
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