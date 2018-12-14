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Опубликовано 14 декабря 2018, 17:58

Намечается баттл. Депутат ГД ответил рифмой на стихи Шнурова о рэп-конкурсе

Фото: &copy; L!FE/Александра Ульянова, РИА Новости/Александр Натрускин

Фото: © L!FE/Александра Ульянова, РИА Новости/Александр Натрускин

Парламентарий решил не начинать конфликт и пригласил музыканта на мероприятие в качестве судьи.

Глава Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв ответил рифмой на стихи лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова об идее ГД провести рэп-конкурс. Свои строки политик опубликовал в "Инстаграме".

— Не только в творчестве он мастер,
Но и в политике стратег:
Зашквар на выборах московской власти
Войдёт в анналы не на век, — написал Дегтярёв.

Депутат добавил, что "в Госдуме дума не о рэпе, лишь о поддержке молодых". Дегтярёв решил не вступать в конфликт с Шнуровым и пригласил музыканта на мероприятие в качестве судьи.

Напомним, Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи принял решение о запуске конкурса для рэп-исполнителей.

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Константин Агапов
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