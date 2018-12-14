Закон о защите Рунета предусматривает создание нацсистемы доменных имён

Внесённый в Госдуму законопроект об автономной работе Рунета предусматривает создание национальной системы доменных имён. Об этом сообщил один из авторов документа — депутат ГД Андрей Луговой.

— Будет создаваться национальная система доменных имён, чтобы наши сайты были доступны внутри страны в случае отключения серверов, — сказал он РИА "Новости".

Луговой добавил, что проект закона также предусматривает создание замещающей инфраструктуры.

— То есть дублируем у себя в случае каких-то чрезвычайных обстоятельств, чтобы наши граждане продолжали иметь доступ к Интернету, — подытожил он.