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Регион
Опубликовано 14 декабря 2018, 20:05

Москалькова поддержала законопроект о штрафах за недостоверную информацию в СМИ

Фото: &copy; РИА Новости / Максим Блинов

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Омбудсмен подчеркнула, что подобный общественный запрос в настоящее время действительно существует.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала законопроект о штрафах за недостоверную информацию в СМИ и призвала сформулировать его положения максимально чётко. Об этом она рассказала во время беседы с журналистами.

— Очень важно, чтобы нормы таким образом были сформулированы, чтобы не пострадали люди, которые за свободу поведения в рамках закона, за свободу слова и свободу личности, — сказала Москалькова.

По её словам, общественный запрос в настоящее время действительно существует, поэтому в данном вопросе есть потребность в правовом урегулировании.

Ранее Москалькова назвала ошибкой закон о декриминализации насилия в семье.

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Константин Агапов
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