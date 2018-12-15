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Опубликовано 14 декабря 2018, 22:02

Майли Сайрус появится в новом сезоне "Чёрного зеркала"

Фото: &copy; Twitter / DiscussingFilm

Фото: © Twitter / DiscussingFilm

Популярная американская певица и актриса подтвердила, что приняла участие в съёмках пятого сезона шоу.

Майли Сайрус подтвердила своё участие в пятом сезоне популярного сериала "Чёрное зеркало". Об этом сообщает издание THR.

Звезда Disney Channel в прошлом, а сейчас — эксцентричная певица, была замечена в начале ноября 2018 года в Кейптауне. Сестра певицы опубликовала совместное фото в своём профиле Instagram. Собственно, тогда и появился слух о том, что Сайрус будет сниматься в популярном шоу.

В недавнем интервью Майли Сайрус подтвердила эту информацию. Певица беспокоилась по поводу того, можно ли ей говорить про своё камео в сериале, первый эпизод которого должен выйти уже 28 декабря.

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Сергей Сурепин
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