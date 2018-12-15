Майли Сайрус появится в новом сезоне "Чёрного зеркала"

Популярная американская певица и актриса подтвердила, что приняла участие в съёмках пятого сезона шоу.

Майли Сайрус подтвердила своё участие в пятом сезоне популярного сериала "Чёрное зеркало". Об этом сообщает издание THR.

Звезда Disney Channel в прошлом, а сейчас — эксцентричная певица, была замечена в начале ноября 2018 года в Кейптауне. Сестра певицы опубликовала совместное фото в своём профиле Instagram. Собственно, тогда и появился слух о том, что Сайрус будет сниматься в популярном шоу.