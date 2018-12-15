Исследование показало, сколько времени россияне тратят на просмотр сериалов

В среднем россияне тратят порядка тринадцати часов в месяц на просмотр сериалов и кино.

Исследование провели специалисты из фирмы Must. Компания занимается разработкой приложения для индивидуальных рекомендаций, которое работает с помощью искусственного интеллекта на базе машинного обучения.

В исследовании сказано, что в среднем жители РФ, по информации на 2018 год, тратят тринадцать часов в месяц на просмотр сериалов и фильмов. Это касается как дома, так и кинотеатров.