Исследование показало, сколько времени россияне тратят на просмотр сериалов
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В среднем россияне тратят порядка тринадцати часов в месяц на просмотр сериалов и кино.
Исследование провели специалисты из фирмы Must. Компания занимается разработкой приложения для индивидуальных рекомендаций, которое работает с помощью искусственного интеллекта на базе машинного обучения.
В исследовании сказано, что в среднем жители РФ, по информации на 2018 год, тратят тринадцать часов в месяц на просмотр сериалов и фильмов. Это касается как дома, так и кинотеатров.
В США этот показатель составляет 11 часов. Лидируют же в рейтинге французы, которые посвятили в 2018 году около 14,5 часа кинематографу.