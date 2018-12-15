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Опубликовано 14 декабря 2018, 22:56

Исследование показало, сколько времени россияне тратят на просмотр сериалов

Фото: &copy; Twitter / DiscussingFilm

Фото: © Twitter / DiscussingFilm

В среднем россияне тратят порядка тринадцати часов в месяц на просмотр сериалов и кино.

Исследование провели специалисты из фирмы Must. Компания занимается разработкой приложения для индивидуальных рекомендаций, которое работает с помощью искусственного интеллекта на базе машинного обучения.

В исследовании сказано, что в среднем жители РФ, по информации на 2018 год, тратят тринадцать часов в месяц на просмотр сериалов и фильмов. Это касается как дома, так и кинотеатров.

В США этот показатель составляет 11 часов. Лидируют же в рейтинге французы, которые посвятили в 2018 году около 14,5 часа кинематографу.

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Сергей Сурепин
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