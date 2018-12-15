Автобус похоронной процессии упал в пропасть в Непале, погибло 20 человек
Состояние некоторых раненых оценивается как критическое, им оказывается медицинская помощь.
Не менее 20 человек погибли, ещё 17 пострадали в результате падения автобуса в пропасть в районе Нувакот на востоке Непала, сообщает портал Sakshi.
ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. 20 మంది మృతిhttps://t.co/9wHTx1tbu2#RoadAccident#Nepal pic.twitter.com/pSjAkYlcL4— Sakshi News (@sakshinews) 15 декабря 2018 г.
Инцидент произошёл в пятницу вечером, 14 ноября. Группа селян возвращалась домой после похорон земляка, но на сложном участке горной трассы водитель транспортного средства не справился с управлением, из-за чего автомобиль упал в 400-метровую пропасть.
Непальской полиции и военным удалось добраться до места крушения машины и вызволить пострадавших. Состояние некоторых оценивается как критическое, им оказывается медицинская помощь в близлежащих больницах. До сих пор не известно, сколько всего людей было в грузовике.