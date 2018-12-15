ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 декабря 2018, 07:40

Автобус похоронной процессии упал в пропасть в Непале, погибло 20 человек

Состояние некоторых раненых оценивается как критическое, им оказывается медицинская помощь.

Не менее 20 человек погибли, ещё 17 пострадали в результате падения автобуса в пропасть в районе Нувакот на востоке Непала, сообщает портал Sakshi.

Инцидент произошёл в пятницу вечером, 14 ноября. Группа селян возвращалась домой после похорон земляка, но на сложном участке горной трассы водитель транспортного средства не справился с управлением, из-за чего автомобиль упал в 400-метровую пропасть.

Непальской полиции и военным удалось добраться до места крушения машины и вызволить пострадавших. Состояние некоторых оценивается как критическое, им оказывается медицинская помощь в близлежащих больницах. До сих пор не известно, сколько всего людей было в грузовике.

BannerImage
Анна Стрельцова
  • Новости
  • Непал
  • В мире
  • ДТП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar