Автобус похоронной процессии упал в пропасть в Непале, погибло 20 человек

Состояние некоторых раненых оценивается как критическое, им оказывается медицинская помощь.

Не менее 20 человек погибли, ещё 17 пострадали в результате падения автобуса в пропасть в районе Нувакот на востоке Непала, сообщает портал Sakshi.

Инцидент произошёл в пятницу вечером, 14 ноября. Группа селян возвращалась домой после похорон земляка, но на сложном участке горной трассы водитель транспортного средства не справился с управлением, из-за чего автомобиль упал в 400-метровую пропасть.