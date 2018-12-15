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Регион
Опубликовано 15 декабря 2018, 09:20

Организаторы Всемирного экономического форума сняли ограничения с бизнесменов РФ

Фото: &copy; РИА Новости / Михаил Палинчак

Фото: © РИА Новости / Михаил Палинчак

Официальная делегация Правительства РФ отправится в Давос и примет участие в работе Всемирного экономического форума, её состав определится позднее, сообщает РИА "Новости".

В начале декабря в "Росконгрессе" заявили, что прекращена подготовка мероприятий программы проекта "Русский дом" на ВЭФ-2019 в Давосе из-за введённых ограничений на участие российских представителей бизнеса в форуме.

— В связи с тем что организаторы Давосского форума изменили своё решение и сняли ограничения... официальная правительственная делегация поедет в Давос и примет участие в работе форума, — приводит агентство слова источника в правительстве.

При этом уровень делегации и её состав будут определены позднее.

Ранее СМИ сообщили, что нескольким российским предпринимателям отказано в участии в Давосском форуме, который пройдёт 22–25 января.

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Анна Стрельцова
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