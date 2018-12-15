Организаторы Всемирного экономического форума сняли ограничения с бизнесменов РФ

Официальная делегация Правительства РФ отправится в Давос и примет участие в работе Всемирного экономического форума, её состав определится позднее, сообщает РИА "Новости".

В начале декабря в "Росконгрессе" заявили, что прекращена подготовка мероприятий программы проекта "Русский дом" на ВЭФ-2019 в Давосе из-за введённых ограничений на участие российских представителей бизнеса в форуме.

— В связи с тем что организаторы Давосского форума изменили своё решение и сняли ограничения... официальная правительственная делегация поедет в Давос и примет участие в работе форума, — приводит агентство слова источника в правительстве.

При этом уровень делегации и её состав будут определены позднее.