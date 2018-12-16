Переговоры в Абу-Даби
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 декабря 2018, 07:14

Спасатели нашли обломки пропавшего в Португалии вертолёта

Фото: &copy; Twitter/tvi24

Фото: © Twitter/tvi24

Спасатели нашли обломки пропавшего в Португалии вертолёта Agusta A109S и тела четырёх человек.

— Он обнаружен примерно в 01:30 (04:30 мск. — Прим. Лайфа). Воздушное судно нашли в Серра-де-Пиаш (муниципалитет Валонгу), — указывается в заявлении Национального института неотложной помощи страны в "Твиттере".

Напомним, на борту вертолёта находились врач, медсестра и два пилота.

Отмечается, что причиной крушения могли стать неблагоприятные погодные условия.

BannerImage
Андрей Довлатов
  • Новости
  • спасатели
  • Португалия
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar