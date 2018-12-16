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Регион
Опубликовано 16 декабря 2018, 10:48

США подтвердили отказ от обязательств по Парижскому соглашению

Фото: &copy; Flickr/Drew Streib

Фото: © Flickr/Drew Streib

В Госдепе сообщили, что Соединённые Штаты продолжат сотрудничать с партнёрами в области инноваций и технологий.

Власти США подтвердили отказ страны от обязательств по Парижскому соглашению. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Госдепартамента, составленном по итогам конференции ООН по климату в Катовице.

— Соединённые Штаты не берут на себя никаких обязательств, в том числе и финансовых, в поддержку Парижского соглашения и не позволят использовать соглашения в области изменения климата в качестве средства для перераспределения богатств, — говорится в сообщении.

Вместе с тем США заявили, что американская сторона продолжит сотрудничать с партнёрами в области инноваций и технологий.

Президент России Владимир Путин заявил, что Парижское соглашение невозможно решить без участия Соединённых Штатов.

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Константин Агапов
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