США подтвердили отказ от обязательств по Парижскому соглашению

В Госдепе сообщили, что Соединённые Штаты продолжат сотрудничать с партнёрами в области инноваций и технологий.

Власти США подтвердили отказ страны от обязательств по Парижскому соглашению. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Госдепартамента, составленном по итогам конференции ООН по климату в Катовице.

— Соединённые Штаты не берут на себя никаких обязательств, в том числе и финансовых, в поддержку Парижского соглашения и не позволят использовать соглашения в области изменения климата в качестве средства для перераспределения богатств, — говорится в сообщении.

Вместе с тем США заявили, что американская сторона продолжит сотрудничать с партнёрами в области инноваций и технологий.