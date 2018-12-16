ВЭФ подтвердил участие российской делегации в Давосском форуме

Штаб-квартира Всемирного экономического форума подтвердила участие делегации из РФ в традиционной ежегодной встрече, которая состоится в январе 2019 года в Давосе. В пресс-релизе форума сообщается, что Россия направит в Давос высокопоставленную делегацию.

— Мы рады, что Россия направит высокопоставленную правительственную делегацию в Давос. Чтобы заниматься не терпящими отлагательства глобальными проблемами, нам нужны все заинтересованные стороны на этой ежегодной встрече, — отметил исполнительный директор ВОС Алоис Цвингли.

В пресс-релизе отмечается, что в Давосском форуме, темой которого будет "Глобализация 4.0: Формирование глобальной архитектуры в веке четвёртой индустриальной революции", кроме российской делегации будут участвовать более 50 глав государств и правительств. В этой связи Цвингли выразил удовлетворённость тем, что "после дискуссии со всеми сторонами, тщательного рассмотрения юридических рамок и сильной поддержки со стороны швейцарского правительства мы готовы принять политических руководителей и лидеров бизнеса из всех стран G20".

По словам исполнительного директора, если в составе делегации РФ будут "люди, находящиеся под санкциями, то будут приняты все меры, гарантирующие, что их присутствие полностью соответствует нынешним юридическим условиям".