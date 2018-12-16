Новая команда — новая машина? Роналду продаёт свой первый автомобиль

За Audi S3 Coupe 2000 года выпуска футболист португальского происхождения собирается выручить 20 тысяч евро.

Как отмечает издание, за Audi S3 Coupe 2000 года выпуска футболист собирается выручить 20 тысяч евро. Обычная цена для такого авто колеблется от 6 до 10 тысяч, подчёркивается в материале.