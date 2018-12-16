Новая команда — новая машина? Роналду продаёт свой первый автомобиль
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За Audi S3 Coupe 2000 года выпуска футболист португальского происхождения собирается выручить 20 тысяч евро.
Первый автомобиль нападающего итальянского ФК "Ювентус" Криштиану Роналду выставлен на продажу, сообщает испанский портал As.
Как отмечает издание, за Audi S3 Coupe 2000 года выпуска футболист собирается выручить 20 тысяч евро. Обычная цена для такого авто колеблется от 6 до 10 тысяч, подчёркивается в материале.
Знаменитый спортсмен купил автомобиль на вторичном рынке в 2003 году, когда выступал за английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед".