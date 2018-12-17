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Регион
Опубликовано 17 декабря 2018, 15:52

"Клоунада". В Крыму оценили поручение Порошенко проверять родство с россиянами

Севастополь. Памятник затопленным кораблям. Фото: &copy; Flickr/Alexxx Malev

Севастополь. Памятник затопленным кораблям. Фото: © Flickr/Alexxx Malev

В Парламенте Крыма назвали требование Петра Порошенко проверять у украинских служащих наличие родственников на полуострове клоунадой. Решение украинского лидера РИА "Новости" прокомментировал глава Комитета по межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.

— Это клоунада. Порошенко придётся уволить большую часть своего административного ресурса, потому что практически мы все связаны родственными связями. Может быть, он попросит из США помочь, чтобы восполнить кадровый ресурс, — заявил Гемпель.

Исполнением требования Петра Порошенко займётся Служба безопасности Украины. Чиновникам, у которых обнаружат родственников в Крыму, грозят последствия вплоть до увольнения.

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Иван Комогорцев
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