"Клоунада". В Крыму оценили поручение Порошенко проверять родство с россиянами
Севастополь. Памятник затопленным кораблям. Фото: © Flickr/Alexxx Malev
В Парламенте Крыма назвали требование Петра Порошенко проверять у украинских служащих наличие родственников на полуострове клоунадой. Решение украинского лидера РИА "Новости" прокомментировал глава Комитета по межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.
— Это клоунада. Порошенко придётся уволить большую часть своего административного ресурса, потому что практически мы все связаны родственными связями. Может быть, он попросит из США помочь, чтобы восполнить кадровый ресурс, — заявил Гемпель.
Исполнением требования Петра Порошенко займётся Служба безопасности Украины. Чиновникам, у которых обнаружат родственников в Крыму, грозят последствия вплоть до увольнения.