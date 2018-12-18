Белорусский футболист вместе с женой и шестилетним сыном погиб в ДТП

Вратарь белорусского футбольного клуба «Витебск» Андрей Щербаков разбился в ДТП вместе женой и шестилетним сыном. Об этом сообщается в официальном "Инстаграме" команды.

— На 543-м км трассы М1 легковой автомобиль "Киа" занесло, в итоге машину вынесло на встречную полосу, где она влетела эвакуатор "Мерседес". В результате ДТП водитель, его жена и шестилетний сын скончались на месте, — говорится в сообщении клуба.

В легковом автомобиле также находился малолетний ребёнок в детском кресле, который выжил в аварии и сейчас находится в больнице. Водитель эвакуатора не пострадал.