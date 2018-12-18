Белорусский футболист вместе с женой и шестилетним сыном погиб в ДТП
Андрей Щербаков. Фото: VK/ФК "Витебск"
Вратарь белорусского футбольного клуба «Витебск» Андрей Щербаков разбился в ДТП вместе женой и шестилетним сыном. Об этом сообщается в официальном "Инстаграме" команды.
— На 543-м км трассы М1 легковой автомобиль "Киа" занесло, в итоге машину вынесло на встречную полосу, где она влетела эвакуатор "Мерседес". В результате ДТП водитель, его жена и шестилетний сын скончались на месте, — говорится в сообщении клуба.
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Что тут сказать... К нашему величайшему сожалению - это правда... ...в Толочинском районе легковушка влетела в эвакуатор: три человека погибли. Легковой автомобиль занесло, и он влетел в эвакуатор. Водитель и два пассажира погибли. Авария произошла сегодня около 19.00. На 543-м км трассы М1 легковой автомобиль "Киа" занесло, в итоге машину вынесло на встречную полосу, где она влетела эвакуатор "Мерседес". В результате ДТП водитель, его жена и шестилетний сын скончались на месте. Второй мальчик находится в больнице. Выживший ребенок перевозился в детском кресле. Водитель "Мерседеса" не пострадал. На место ДТП выезжало руководство УВД Витебского облисполкома. В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники ГАИ, Следственного комитета и Госкомитета судебных экспертиз. #фквитебск1960 #fcvitebsk1960
В легковом автомобиле также находился малолетний ребёнок в детском кресле, который выжил в аварии и сейчас находится в больнице. Водитель эвакуатора не пострадал.
В минувшем сезоне чемпионата Белоруссии Щербаков провёл 22 игры в составе "Витебска", в которых пропустил 14 голов. В 2011 году под руководством нынешнего главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко стал чемпионом Белоруссии в составе БАТЭ.