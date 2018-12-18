Госдума приняла закон об упрощённом получении российского гражданства

В нижней палате парламента поясняют, что законопроект в первую очередь направлен на граждан Украины.

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли законопроект об упрощённом предоставлении российского гражданства. Об этом сообщает нижняя палата парламента.

— Законом предлагается дать президенту РФ полномочия определять в гуманитарных целях категории иностранных граждан, имеющих право на приобретение гражданства РФ в упрощённом порядке, — говорится на сайте ГД.

В первую очередь законопроект направлен на граждан Украины. Вместе с этим упрощается порядок приёма в российское гражданство и соотечественников.

— Они смогут подавать заявления о гражданстве не по месту регистрации, как того требует действующий закон, а по месту пребывания, — поясняется в сообщении нижней палаты парламента.

Упрощённое получение гражданства "позволит стимулировать" переезд в Россию соотечественников, которые проживают за границей.