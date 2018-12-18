Госдума приняла закон об упрощённом получении российского гражданства
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В нижней палате парламента поясняют, что законопроект в первую очередь направлен на граждан Украины.
Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли законопроект об упрощённом предоставлении российского гражданства. Об этом сообщает нижняя палата парламента.
— Законом предлагается дать президенту РФ полномочия определять в гуманитарных целях категории иностранных граждан, имеющих право на приобретение гражданства РФ в упрощённом порядке, — говорится на сайте ГД.
В первую очередь законопроект направлен на граждан Украины. Вместе с этим упрощается порядок приёма в российское гражданство и соотечественников.
— Они смогут подавать заявления о гражданстве не по месту регистрации, как того требует действующий закон, а по месту пребывания, — поясняется в сообщении нижней палаты парламента.
Упрощённое получение гражданства "позволит стимулировать" переезд в Россию соотечественников, которые проживают за границей.
Как уже ранее отмечал российский лидер Владимир Путин, наша страна намерена облегчить получение гражданства для украинских граждан. Кроме того, Москва не будет вводить никаких ограничений на въезд жителей Незалежной.