Госдума ввела штрафы за вовлечение детей в несанкционированные митинги

Нарушителям закона максимально грозит штраф до миллиона рублей, административный арест до 30 суток или обязательные работы сроком до 200 часов.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о введении штрафов за вовлечение детей в несанкционированные митинги. Максимальная сумма наказания составляет до одного миллиона рублей.

— Законопроект направлен на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных собраниях, митингах, в том числе в целях недопущения причинения вреда их жизни, здоровью и развитию, — говорится в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, для граждан предусмотрено наказание или до 50 тысяч рублей, или до 100 часов обязательных работ, или до 15 суток административного ареста. Для должностных лиц штраф составит до 100 тысяч рублей, для юридических — до 500 тысяч.

В случае повторного нарушения закона для граждан сумма штрафа увеличивается до 300 тысяч рублей, срок обязательных работ — до 200 часов, административный арест — до 30 суток. Должностные лица обязаны будут выплатить уже до 500 тысяч рублей, а юридические — и вовсе до одного миллиона.