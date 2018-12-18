Крышу снесло. Госдума хочет потратить 2 миллиарда рублей на купол

Удивительные метаморфозы начинают происходить с отечественным депутатским корпусом и руководством Госдумы, когда речь заходит о желании потратить на себя любимых лишних пару миллиардов рублей. Вот, например, спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе недавнего обсуждения вопроса о компенсации представительских расходов депутатов Госдумы заявлял, что увеличение выплат депутатам приведет к коррупции и будет противоречить статусу парламентария. А сегодня газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники пишет о том, что рост расходов на проектирование на 150 миллионов рублей в рамках федеральной адресной инвестиционной программы приведет к тому, что сумма затрат на реконструкцию зданий Госдумы составит порядка 2 миллиардов рублей. Мало того, "Коммерсант" приводит слова руководителя компании "Моспроект-2" Михаила Посохина, который отметил, что идея реконструкции принадлежит лично Вячеславу Володину. Здесь нужно разобраться, потому что такой опытный политик, аппаратчик и депутат с большим стажем, как спикер нижней палаты российского парламента, не мог не знать о негативных политических и медийных последствиях, которые последуют за решением потратить миллиарды рублей на реконструкцию Госдумы.

Давайте посмотрим, что предлагается реконструировать, а также взглянем на то, какое применение 2 миллиардам рублей можно было бы найти на просторах нашей необъятной родины. Возможно, это как-то поможет руководству Госдумы определиться, чьи интересы ему ближе — депутатов или простых граждан.

Судя по заявлению руководства подрядной организации, будет перестроен переход между зданиями нижней палаты российского парламента, сам зал заседания станет более похожим на амфитеатр, а над ним появится купол. Кроме купола и зала заседаний в Госдуме также предполагается обновить столовую площадью 965 кв.м, реконструировать ресторан чуть меньшей площади (914 кв.м.) и два кафе площадью 270 и 274 кв. м. Фигурирует в списке намеченных работ также и ремонт магазина-кулинарии площадью 197 кв. м. И вот на это и планируется выделить из кармана налогоплательщиков порядка 2 миллиардов рублей.

Спору нет — изменения важные. Видимо, настолько важные, что на новый купол, ремонт кафе, столовой и кулинарии для депутатов планируется потратить сумму, сопоставимую по объему (и даже превосходящую ее) со стоимостью ввода в эксплуатацию современного онкологического центра. Вот, к примеру, заметка на одном из региональных интернет-ресурсов — на возведение онкодиспансера в Якутии (не самый благоприятный и дешевый для строительства субъект федерации) в 2016 году федеральный бюджет выделил 1,8 миллиарда рублей. За эти деньги планировалось построить современный диспансер на 210 коек с радиологическим отделением на 60 коек.

Таким образом мы в данной ситуации имеем своеобразные бюджетные весы, на одной чаше которых расположен купол, столовая, кафе и прочие паркетно-дверные интересы и так довольно небедных народных избранников — а на другой чаше находится целый онкологический диспансер, который можно возвести за эти деньги. Вот и начинают в голове зарождаться разные мысли. Неужели руководство Государственной думы не считывает ситуацию в стране и настолько оторвалось от интересов граждан страны, что в не самые простые социально-экономические времена собралось потратить 2 миллиарда рублей на какие-то свои рюшечки в кабинетах на Охотном ряду?

Все, кто бывал в здании Государственной думы знает, что ничего такого экстраординарного, что требовалось бы срочно менять, там нет. Да, может быть, это и не идеальное место пребывания одной из палат национального парламента. Но явно и не самое худшее, можно в общем-то и потерпеть. Депутаты, хочу напомнить, по данным самой Госдумы в среднем после вычета налогов получают 347,4 тысячи рублей (это только зарплата, без учета, конечно, иных источников дохода) — в то время как средняя зарплата по стране составляет порядка 34 тысяч после вычета налогов. Разница более чем в 10 раз. У нас принято сильно ругать Соединенные Штаты и другие западные страны — и справедливо, если брать внешнеполитическую тематику. Однако давайте посмотрим, какова разница в доходах между членами Палаты представителей Конгресса США и средним американцем. Зарплата конгрессмена составляет 174 тысячи долларов в год или 14,5 тысячи долларов в месяц, в то время как средняя зарплата в США колеблется в районе 62 тысяч долларов в год, что составляет порядка 5,16 тысячи долларов в месяц. Разницы в 2,8 раза. Повторимся — у нас — более 10 раз.