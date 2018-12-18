Госдума приняла закон о новых условиях замены срока на принудительные работы

Отмечается, что смягчение наказания возможно только при хорошем поведении заключённого.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о сокращении сроков отбытого наказания в виде лишения свободы, после которых возможна замена части срока на принудительные работы. Инициатива была внесена на рассмотрение кабмином РФ.

Согласно документу, пересмотр возможен после того, как осуждённый отбыл в местах лишения свободы не менее одной четвёртой срока за преступления небольшой и средней тяжести, не менее трети срока — за тяжкие преступления и половины — за особо тяжкие.