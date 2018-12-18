Анонсированы первые в мире клавиатура и мышь для консоли Xbox One

Беспроводные устройства также будут интересны разноцветной подсветкой. Их презентация должна состояться уже в следующем месяце.

Компания Razer опубликовала тизер к выходу беспроводных клавиатуры и мыши для консоли Xbox One, сообщает The Verge.

Устройства получили подсветку, они будут гореть разными цветами. Ожидается, что клавиатура и мышь для консоли будут представлены 8 января, в первый день международной выставки CES 2019.