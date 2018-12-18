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Опубликовано 18 декабря 2018, 12:34

Анонсированы первые в мире клавиатура и мышь для консоли Xbox One

Фото &copy; Razer

Фото © Razer

Беспроводные устройства также будут интересны разноцветной подсветкой. Их презентация должна состояться уже в следующем месяце.

Компания Razer опубликовала тизер к выходу беспроводных клавиатуры и мыши для консоли Xbox One, сообщает The Verge.

Устройства получили подсветку, они будут гореть разными цветами. Ожидается, что клавиатура и мышь для консоли будут представлены 8 января, в первый день международной выставки CES 2019.

Разговоры о выходе клавиатуры и мыши для Xbox One шли весь год. Сообщается, что в создании устройств вместе с Razer также принимала участие Microsoft. Поддержку клавиатуры и мыши среди игр на консоль точно получат Fortnite и Warframe.

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Денис Марков
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