Анонсированы первые в мире клавиатура и мышь для консоли Xbox One
Фото © Razer
Беспроводные устройства также будут интересны разноцветной подсветкой. Их презентация должна состояться уже в следующем месяце.
Компания Razer опубликовала тизер к выходу беспроводных клавиатуры и мыши для консоли Xbox One, сообщает The Verge.
Устройства получили подсветку, они будут гореть разными цветами. Ожидается, что клавиатура и мышь для консоли будут представлены 8 января, в первый день международной выставки CES 2019.
Разговоры о выходе клавиатуры и мыши для Xbox One шли весь год. Сообщается, что в создании устройств вместе с Razer также принимала участие Microsoft. Поддержку клавиатуры и мыши среди игр на консоль точно получат Fortnite и Warframe.