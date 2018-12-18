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Опубликовано 18 декабря 2018, 15:46

Госдума поддержала ограничения иностранного участия в новостных агрегаторах

Фото: &copy; РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Предлагается блокировать такие службы в России, если в них есть зарубежное участие более пятой части.

Депутаты Госдумы сегодня в первом чтении поддержали законопроект, который ограничивает 20%-ю долю иностранного владения новостным агрегатором в России.

Документ предусматривает "запрет на владение, управление либо контроль прямо или косвенно (в том числе через подконтрольных лиц или посредством владения в совокупности более 20% акций любого лица) в отношении более 20% долей (акций) в уставном капитале лица, являющегося участником (членом, акционером) владельца новостного агрегатора".

Отдельно уточняется, что иностранное государство не может владеть новостным агрегатором в России, равно как и организация, которая находится под их контролем. Это же касается иностранцев и россиян со вторым гражданством.

В случае неисполнения этих требований предполагается блокировать агрегатор по решению суда.

Ранее в Кремле заявили, что поддерживают такую инициативу.

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Андрей Григорьев
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