Госдума поддержала ограничения иностранного участия в новостных агрегаторах

Предлагается блокировать такие службы в России, если в них есть зарубежное участие более пятой части.

Депутаты Госдумы сегодня в первом чтении поддержали законопроект, который ограничивает 20%-ю долю иностранного владения новостным агрегатором в России.

Документ предусматривает "запрет на владение, управление либо контроль прямо или косвенно (в том числе через подконтрольных лиц или посредством владения в совокупности более 20% акций любого лица) в отношении более 20% долей (акций) в уставном капитале лица, являющегося участником (членом, акционером) владельца новостного агрегатора".

Отдельно уточняется, что иностранное государство не может владеть новостным агрегатором в России, равно как и организация, которая находится под их контролем. Это же касается иностранцев и россиян со вторым гражданством.

В случае неисполнения этих требований предполагается блокировать агрегатор по решению суда.