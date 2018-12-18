Частичная декриминализация статьи об экстремизме прошла второе чтение в Госдуме

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о частичной декриминализации статьи об экстремизме. Третье чтение проекта состоится уже завтра. Об этом сообщает сайт нижней палаты парламента.

Первое чтение прошло 15 декабря. Эти поправки касаются смягчения ответственности за так называемые дела за лайки и репосты.

Согласно президентскому пакету, уголовное преследование может наступить при первом рецидиве. Если правонарушение, за которое ранее была введена административная ответственность, зафиксируют повторно в течение одного года, то наказание назначат из расчёта прежних норм Уголовного кодекса — заключение на срок от двух до пяти лет.