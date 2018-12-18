Слуцкий — о Кокорине и Мамаеве: Ни один здравомыслящий не может их оправдывать

Российский тренер Леонид Слуцкий высказал своё мнение относительно скандала вокруг Павла Мамаева и Александра Кокорина.

— Безусловно, они заслуживают наказания. Однозначно ужасно то, что они сделали. Но, на мой взгляд, есть лёгкий перебор, — приводит слова российского тренера "Спорт-экспресс". — Какого наказания им было бы достаточно? Двух месяцев плюс административные наказания, штрафы. Четыре месяца — это много. Дай бог, чтобы ими всё и ограничилось. Ни один здравомыслящий человек не может их оправдывать, но они уже серьёзно пострадали за то, что сделали.