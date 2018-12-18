Слуцкий — о Кокорине и Мамаеве: Ни один здравомыслящий не может их оправдывать
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Главный тренер голландского "Витесса" считает, что футболисты заслужили наказания, но не лишения свободы.
Российский тренер Леонид Слуцкий высказал своё мнение относительно скандала вокруг Павла Мамаева и Александра Кокорина.
— Безусловно, они заслуживают наказания. Однозначно ужасно то, что они сделали. Но, на мой взгляд, есть лёгкий перебор, — приводит слова российского тренера "Спорт-экспресс". — Какого наказания им было бы достаточно? Двух месяцев плюс административные наказания, штрафы. Четыре месяца — это много. Дай бог, чтобы ими всё и ограничилось. Ни один здравомыслящий человек не может их оправдывать, но они уже серьёзно пострадали за то, что сделали.
Напомним, что сегодня состоялось рассмотрение апелляции адвокатов футболистов на продление ареста, которая не была удовлетворена.