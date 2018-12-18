В Госдуме поддержали предложение оставить на телевидении рекламу пива

Если закон пройдёт все инстанции, то рекламу пива можно будет увидеть не только как врезку в спортивные мероприятия.

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который отменяет запрет на рекламу пива. Временное разрешение, позволяющее рекламировать хмельной напиток, действовало с 22 июля 2014 года и должно было кончиться 1 января 2019 года. Оно было введено перед чемпионатом мира по футболу.

РИА "Новости" приводит пояснение автора законопроекта, депутата Антона Горелкина. Он рассказал, что в данный момент законом установлено, что реклама пива и схожих напитков допускается при трансляции в прямом эфире или в записи спортивных соревнований, за исключением детско-юношеских, а также в печатных изданиях и на теле- и радиоканалах, специализирующихся на сообщениях и материалах спортивного характера.

Новая законодательная инициатива предусматривает также возможность распространения рекламы пива и напитков, изготавливаемых на его основе, на телевидении и радио с 23:00 до 07:00 по местному времени.

Ещё одно разрешение, зафиксированное в законопроекте, коснётся тематики пивных роликов. После принятия закона можно будет использовать в рекламе образы совершеннолетних людей и животных.