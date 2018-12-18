"Не работают запреты". В Госдуме призвали не ссориться с молодёжью из-за рэперов
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По мнению Ямпольской, любые ограничения могут лишь спровоцировать молодёжь и сделать музыкантов героями в её глазах.
Запрещать концерты рэперов в России нельзя, а талантливых музыкантов необходимо поддерживать. Такое мнение высказала председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.
— Стихи у рэперов в основном очень плохие. Но это у многих плохие, а вот у одного будут хорошие. И вот это талантливое надо тянуть и поменьше обращать внимание на эту шелуху, потому что она отсеется сама, — цитирует депутата агентство "Москва".
Она считает, что в России "рэп только начинается", а значит, сейчас в нём будет "масса пустой шелухи", но в будущем появятся "какие-то зёрна". По мнению Ямпольской, "не работают запреты и ничего кроме раздражения у народа не вызывают", а некоторые рэп-исполнители и вовсе могут стать героями у молодёжи на фоне скандалов. В связи с этим парламентарий призвала не ссориться из-за этой "чепухи" с народом.