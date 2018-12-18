"Не работают запреты". В Госдуме призвали не ссориться с молодёжью из-за рэперов

По мнению Ямпольской, любые ограничения могут лишь спровоцировать молодёжь и сделать музыкантов героями в её глазах.

Запрещать концерты рэперов в России нельзя, а талантливых музыкантов необходимо поддерживать. Такое мнение высказала председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

— Стихи у рэперов в основном очень плохие. Но это у многих плохие, а вот у одного будут хорошие. И вот это талантливое надо тянуть и поменьше обращать внимание на эту шелуху, потому что она отсеется сама, — цитирует депутата агентство "Москва".