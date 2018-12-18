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Опубликовано 18 декабря 2018, 21:41

Комитет Госдумы одобрил возвращение курилок в аэропорты

Фото: &copy; РИА Новости/Кирилл Каллиников

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

По мнению депутатов, это поможет избежать нарушений в сфере антитабачного законодательства.

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект, который допускает появление в аэропортах специальных мест для курения. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению депутатов, эта мера позволит защищать от табачного дыма некурящих пассажиров и работников аэропорта. Также предполагается, что может быть меньше нарушений антитабачного законодательства.

Напомним, в 2017 году депутат Госдумы Сергей Боярский разработал законопроект, которым предлагается вернуть помещения для курения в аэропортах, запрещённые в настоящее время.

Возвращение курилок также поддерживает Международная ассоциация аэропортов и руководство самих аэропортов, сообщает РБК.

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Анна Лебедева
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