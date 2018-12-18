Комитет Госдумы одобрил возвращение курилок в аэропорты

По мнению депутатов, это поможет избежать нарушений в сфере антитабачного законодательства.

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект, который допускает появление в аэропортах специальных мест для курения. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению депутатов, эта мера позволит защищать от табачного дыма некурящих пассажиров и работников аэропорта. Также предполагается, что может быть меньше нарушений антитабачного законодательства.

Напомним, в 2017 году депутат Госдумы Сергей Боярский разработал законопроект, которым предлагается вернуть помещения для курения в аэропортах, запрещённые в настоящее время.