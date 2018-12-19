Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 декабря 2018, 02:43

Число тоскующих по СССР россиян достигло максимума за 10 лет

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Куденко

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

При этом 60% опрошенных считают, что этого события можно было избежать, и это тоже максимум за 13 лет.

За последние 10 лет увеличилось и достигло максимума число россиян, сожалеющих о распаде Советского Союза. Так, ностальгируют по СССР 66% опрошенных "Левада-центром". В основном это люди от 55 лет, хотя в последние два года такие настроения растут и среди молодёжи, сообщают "Ведомости".

При этом в 2017 году число таких граждан составляло 58%, а до этого в течение 10 лет показатель не поднимался выше 61%. При этом абсолютный рекорд пока не побит — он составил 75% сожалеющих о распаде СССР и был зафиксирован в 2000 году.

По словам экспертов, основные причины, по которым россиянам не хватает Советского Союза, — это разрушение единой экономической системы (52%), потеря чувства принадлежности к великой державе (36%) и рост взаимного недоверия и ожесточённости (31%).

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • СССР
  • Россия
  • Ностальгия
  • Общество
  • WOW
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar