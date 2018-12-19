Число тоскующих по СССР россиян достигло максимума за 10 лет

При этом 60% опрошенных считают, что этого события можно было избежать, и это тоже максимум за 13 лет.

За последние 10 лет увеличилось и достигло максимума число россиян, сожалеющих о распаде Советского Союза. Так, ностальгируют по СССР 66% опрошенных "Левада-центром". В основном это люди от 55 лет, хотя в последние два года такие настроения растут и среди молодёжи, сообщают "Ведомости".

При этом в 2017 году число таких граждан составляло 58%, а до этого в течение 10 лет показатель не поднимался выше 61%. При этом абсолютный рекорд пока не побит — он составил 75% сожалеющих о распаде СССР и был зафиксирован в 2000 году.