"Стойко переносит лишения". Дипломаты посетили в тюрьме США Виктора Бута

Дипломаты Посольства РФ в США посетили в тюрьме США осуждённого на 25 лет бизнесмена Виктора Бута. В диппредставительстве сообщили, что американская сторона задерживает оформление виз супруге и дочери Бута, "тем самым препятствуя первому за много лет воссоединению семьи".

Дипломаты отметили, что будут настаивать на устранении этих бюрократических препон и гуманном отношении к россиянину.

— Виктор Бут стойко переносит лишения тюремной жизни, твёрд в отстаивании своей невиновности, — говорится в сообщении посольства.