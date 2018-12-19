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Регион
Опубликовано 19 декабря 2018, 10:42

"Нет оснований возвращаться". Володин осудил ПАСЕ за её отношение к участникам

Вячеслав Володин. Фото: &copy; РИА Новости / Владимир Федоренко

Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Спикер отметил, что пока Россия не находит возможным финансировать эту организацию.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин раскритиковал то, как ПАСЕ относится к государствам-членам, оставляя за собой право блокировать их участие.

— Пока не будут отменены нормы, позволяющие лишать национальные делегации (слова. — Прим. ред.), а это значит страны, народы, у нас нет оснований возвращаться в эту организацию, а тем более её финансировать, — заявил спикер Госдумы на последнем заседании этой сессии.

Он добавил, что пока подвижек на конструктивное сотрудничество с ПАСЕ не видно. По словам Володина, национальные парламенты поддерживают позицию России. Не готовы же на диалог неконструктивно настроенные депутаты из Прибалтики, Польши, Украины при поддержке США и Великобритании.

Напомним, выплату взноса в Совет Европы Москва прекратила летом 2017 года в связи с неучастием российской делегации в работе ПАСЕ. Парламентарии из РФ в апреле 2014 года были лишены права голоса из-за воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ассамблея дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий делегации из РФ, однако тогда антироссийские санкции только ужесточались.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко также отмечала, что Россия вернётся в ПАСЕ, только если там создадут равные возможности для всех участников.

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Александр Юнашев
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