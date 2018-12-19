Госдума приняла закон о смягчении наказания за лайки и репосты

Речь идёт о частичной декриминализации статьи об экстремизме. Проект документа внёс на рассмотрение парламента лично президент Владимир Путин.

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении президентский законопроект о частичной декриминализации статьи 282 ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Поправки касаются смягчения ответственности за так называемые дела за лайки и репосты.

— Анализ правоприменительной практики показывает, что не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности за деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 282, является обоснованным, — говорится в пояснительной записке к документу.

В законе отдельно отмечается, что речь идёт только о тех правонарушениях, которые были совершены один раз и не представляют серьёзной угрозы для основ конституционного строя и безопасности страны. В этом случае виновных предлагается привлекать к административной ответственности. Однако при повторном нарушении ему может грозить и лишение свободы.