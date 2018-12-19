Первый раз прощаем. За какие экстремистские репосты будут только штрафовать

Госдума РФ в третьем чтении приняла президентский законопроект, который частично декриминализирует 282-ю статью УК "Разжигание ненависти либо вражды". Согласно принятым поправкам экстремистские высказывания, допущенные впервые за год и не представляющие серьёзной угрозы, будут наказываться лишь по новой административной статье 20.3.1 "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Как отмечается в законопроекте, преследовать по новой статье КоАП будут за публичные действия, в том числе с использованием СМИ и Интернета, направленные на возбуждение ненависти и/или вражды, на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии или принадлежности к социальной группе.

Для физических лиц предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей, либо до 100 часов обязательных работ, либо административный арест​​ на срок до 15 суток. А вот юридические лица заплатят от 250 до 500 тысяч рублей.

В законопроекте отмечается, что уголовная ответственность по статье 282 УК РФ будет наступать, только если человек допустил высказывание повторно в течение года. Ему будет грозить от двух до пяти лет лишения свободы.

Как предполагают опрошенные Лайфом эксперты, принятый Госдумой РФ законопроект ещё до конца 2018 года будет одобрен Советом Федерации и подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

По мнению эксперта — члена президентского совета по правам человека, директора информационно-аналитического центра "Сова" Александра Верховского, принятие Госдумой законопроекта положительно скажется на гуманизации наказания.

— То, что за репосты в Интернете перестанут привлекать к уголовной ответственности и сажать людей, я, несомненно, считаю положительным фактором, — заявил Лайфу Александр Верховский.

Однако, по его словам, есть опасения, что в России резко вырастет количество административных дел, потому что они не требуют особой доказательной базы. — Это может привести к тому, что в России возрастёт количество людей, которые будут привлечены всё за те же репосты в социальных сетях, но уже к административной ответственности, — считает Александр Верховский.

Согласно статистике Генпрокуратуры, если в 2013 году было заведено 787 дел по статье 282 УК, то в 2017 году уже 1305.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Напомним, что активное обсуждение темы уголовного преследования за высказывания и репосты в социальных сетях началось в июне 2018 года, когда депутат Госдумы Сергей Шаргунов на прямой линии с президентом Владимиром Путиным задал вопрос о "доходящем до маразма" преследовании по "экстремистским" статьям УК.

Тогда Владимир Путин ответил парламентарию, что практику по уголовным делам об экстремизме необходимо проанализировать, чтобы не допустить "абсурда". После этого за декриминализацию экстремистских высказываний и репостов выступили уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, президентский Совет по правам человека и руководство компании Mail.ru Group.