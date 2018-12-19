Госдума приняла закон об отмене роуминга внутри России

В СР подсчитали, что при вступлении документа в силу только за год россияне сэкономят 36 миллиардов рублей.

Госдума приняла закон, который отменяет роуминг в сотовых сетях внутри страны. Предполагается, что он вступит в силу летом 2019 года. Инициатор законопроекта — депутаты от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.

— Мы прошли через довольно жёсткое сопротивление сотовых операторов, которые говорили, что сами отменят роуминг. Они говорили об этом более года, а мы настаивали — пока не примем закон, они не пошевелятся, — приводит ТАСС слова Миронова.

По его данным, когда закон обретёт силу, он позволит россиянам экономить в год примерно 36 миллиардов рублей.

В документе отмечается, что в России сотовый оператор "в своей сети связи устанавливает одинаковые условия оказания услуг подвижной радиотелефонной связи каждому абоненту", независимо от того, находится он в своём регионе или нет.