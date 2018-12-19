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Регион
Опубликовано 19 декабря 2018, 14:03

Медведев призвал чиновников не бронзоветь

Дмитрий Медведев. Фото: &copy;РИА Новости/Григорий Сысоев

Дмитрий Медведев. Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев

Работу правительства с каждым членом нижней палаты парламента он называл святой обязанностью.

Премьер-министр Дмитрий Медведев сегодня посетил последнее в этом году заседание Госдумы. Глава правительства поздравил депутатов с Новым годом, при этом заметил, что "никто не должен бронзоветь".

— Я считаю, что, во-первых, как известно, в ходе дискуссии рождается истина и, во-вторых, никто не должен бронзоветь — каждый руководитель ведомства, когда ему законодатели указывают на те или иные проблемы, должен для себя выводы делать, — сказал премьер.

45 депутатов получили благодарственные письма правительства.

— Всё, что могу, — с шуткой прокомментировал это Дмитрий Медведев.

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Александр Юнашев
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