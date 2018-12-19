Медведев призвал чиновников не бронзоветь

Премьер-министр Дмитрий Медведев сегодня посетил последнее в этом году заседание Госдумы. Глава правительства поздравил депутатов с Новым годом, при этом заметил, что "никто не должен бронзоветь".

— Я считаю, что, во-первых, как известно, в ходе дискуссии рождается истина и, во-вторых, никто не должен бронзоветь — каждый руководитель ведомства, когда ему законодатели указывают на те или иные проблемы, должен для себя выводы делать, — сказал премьер.