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Опубликовано 19 декабря 2018, 14:28

Госдума закрыла осеннюю сессию

Фото: &copy;РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Народные избранники вернутся к работе 9 января 2019 года после новогодних праздников.

Государственная дума сегодня провела последнее пленарное заседание осенней сессии, в ходе которого приняла сразу 39 законов. Итоги уходящего парламентского сезона традиционно подвёл председатель ГД Вячеслав Володин.

— Коллеги, пятая сессия Государственной думы VII созыва объявляется закрытой, — обратился к депутатам спикер нижней палаты.

Володин поблагодарил парламентариев за совместную работу и поздравил с наступающими праздниками.

За четыре месяца работы депутаты приняли бюджет РФ на 2018–2021 годы, внесли изменения в пенсионное законодательство, рассмотрели ряд резонансных инициатив в сфере информационной безопасности. Народные избранники вернутся к работе 9 января 2019 года — после новогодних праздников. Весенняя сессия продлится до 29 июля 2019 года.

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Алёна Темирчиева
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