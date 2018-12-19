Госдума закрыла осеннюю сессию

За четыре месяца работы депутаты приняли бюджет РФ на 2018–2021 годы, внесли изменения в пенсионное законодательство, рассмотрели ряд резонансных инициатив в сфере информационной безопасности. Народные избранники вернутся к работе 9 января 2019 года — после новогодних праздников. Весенняя сессия продлится до 29 июля 2019 года.