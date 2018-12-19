Госдума закрыла осеннюю сессию
Народные избранники вернутся к работе 9 января 2019 года после новогодних праздников.
Государственная дума сегодня провела последнее пленарное заседание осенней сессии, в ходе которого приняла сразу 39 законов. Итоги уходящего парламентского сезона традиционно подвёл председатель ГД Вячеслав Володин.
— Коллеги, пятая сессия Государственной думы VII созыва объявляется закрытой, — обратился к депутатам спикер нижней палаты.
Володин поблагодарил парламентариев за совместную работу и поздравил с наступающими праздниками.
За четыре месяца работы депутаты приняли бюджет РФ на 2018–2021 годы, внесли изменения в пенсионное законодательство, рассмотрели ряд резонансных инициатив в сфере информационной безопасности. Народные избранники вернутся к работе 9 января 2019 года — после новогодних праздников. Весенняя сессия продлится до 29 июля 2019 года.