Госдума приняла закон о защите журналистов в горячих точках
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Депутаты Госдумы принял закон о защите работающих в горячих точках сотрудников СМИ. Документ обязывает редакции получать письменное согласие своего журналиста о готовности выполнять задания в особых — опасных — условиях.
Кроме того, работодатель обязан обеспечить и профинансировать сотрудников, чтобы они обучились мерам безопасности в горячих точках.
Кроме того, редакция будет обязана выплачивать единовременную компенсацию при причинении вреда здоровью или гибели сотрудника. В случае смерти журналиста компенсация составит как минимум два миллиона рублей.