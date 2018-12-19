Госдума приняла закон о защите журналистов в горячих точках

Депутаты Госдумы принял закон о защите работающих в горячих точках сотрудников СМИ. Документ обязывает редакции получать письменное согласие своего журналиста о готовности выполнять задания в особых — опасных — условиях.

Кроме того, работодатель обязан обеспечить и профинансировать сотрудников, чтобы они обучились мерам безопасности в горячих точках.