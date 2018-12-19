Обсуждали 8 лет. Госдума приняла закон об ответственном обращении с животными

Документ в том числе запрещает избавление от домашних животных, если это не передача в приют или другому владельцу.

Госдума сегодня после восьми лет обсуждения приняла закон об ответственном обращении с животными. В нём учтены пожелания зоозащитников.

Проект был внесён в нижнюю палату парламента ещё в 2010 году, а в следующем был принят в первом чтении. Однако затем его рассмотрение приостановилось до 2016 года.

В итоге документ почти полностью переписан. В него внесено около 300 поправок. Нынешняя версия запрещает убивать животных под каким бы то ни было предлогом, организовывать для них бои.

Также вводится запрет на избавление от животного, если это не его передача новому владельцу или в приют. Нельзя будет содержать животных в барах, ресторанах, пропагандировать жестокое обращение с животными. А диких животных запретят содержать в квартирах и домах.