Только по любви. Госдума приняла закон о борьбе с фиктивными браками
Кадр фильма "Женитьба Бальзаминова"/ Скриншот © L!FE
Ограничения не коснутся участников программы по добровольному переселению проживающих за рубежом россиян.
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о борьбе с фиктивными браками между россиянами и иностранцами, а также лицами без гражданства ради получения разрешения на временное проживание в РФ.
Документом устанавливается ряд ограничений. В частности, разрешение на временное проживание может быть выдано иностранцу только в том субъекте, где расположено место жительства мужа или жены — гражданина РФ. Кроме того, приезжий не вправе по собственному желанию переезжать за пределы указанного региона.
Данные ограничения не будут распространяться на участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.