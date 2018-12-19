Только по любви. Госдума приняла закон о борьбе с фиктивными браками

Ограничения не коснутся участников программы по добровольному переселению проживающих за рубежом россиян.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о борьбе с фиктивными браками между россиянами и иностранцами, а также лицами без гражданства ради получения разрешения на временное проживание в РФ.

Документом устанавливается ряд ограничений. В частности, разрешение на временное проживание может быть выдано иностранцу только в том субъекте, где расположено место жительства мужа или жены — гражданина РФ. Кроме того, приезжий не вправе по собственному желанию переезжать за пределы указанного региона.