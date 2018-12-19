"Приятно вспоминать". Психолог объяснил тоску россиян по СССР

По мнению Борисова, ностальгия заключается не в желании вернуться к временам ГУЛАГа, а в тяге к стабильности и спокойствию.

Психолог и психотерапевт Алексей Борисов объяснил в беседе с Лайфом рекордное число россиян, которые испытывают чувство сожаления из-за распада СССР. По его оценке, люди тоскуют не по самой стране, а по достижениям советского периода.

— Здесь во многом ещё не только ностальгия, а то, как сейчас преподносится, каким был Советский Союз. Он действительно был одной из лидирующих мировых держав. Многое, что сейчас достигается, идёт ещё оттуда, в военной сфере, в экономической сфере, и, естественно, всем нравилось там жить. Если людям больше 50, это понятно, они вспоминают 70-е, 80-е, — объяснил психолог.

По его словам, речь идёт о мирном и спокойном в экономическом плане периоде, который "приятно вспоминать". Как подчеркнул Борисов, ностальгия заключается не в желании вернуться к 1937 году и к временам ГУЛАГа, а в тяге к стабильности и спокойствию.

— Людям, конечно, хочется жить в великой державе, сильной, которая заботится. И, по мне, наше государство не так уж и плохо заботится о пенсионерах, об инвалидах и прочих группах граждан, — добавил собеседник Лайфа.