Принятый Госдумой закон запрещает контактные зоопарки

Также документ обязывает все цирки, дельфинарии и океанариумы получить лицензию на осуществление своей деятельности.

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон об ответственном обращении с животными, согласно которому в России вводится запрет на контактные зоопарки. Документ был внесён в нижнюю палату 8 лет назад.

Законопроект обязывает все российские цирки, зоопарки, дельфинарии и океанариумы до 2022 года получить лицензию на осуществление своей деятельности. Также в нём предусмотрен полный запрет на убийство животных под каким бы то ни было предлогом, включая отстрел на улицах и организацию боёв. Помимо этого, больше не разрешается держать дома, в барах и ресторанах диких зверей. Также хозяева обязаны убирать за выгуливаемыми собаками.

Отмечается, что закон направлен на защиту животных, а также соблюдение принципов гуманности и законных интересов граждан при обращении с ними.