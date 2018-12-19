Принятый Госдумой закон запрещает контактные зоопарки
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Также документ обязывает все цирки, дельфинарии и океанариумы получить лицензию на осуществление своей деятельности.
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон об ответственном обращении с животными, согласно которому в России вводится запрет на контактные зоопарки. Документ был внесён в нижнюю палату 8 лет назад.
Законопроект обязывает все российские цирки, зоопарки, дельфинарии и океанариумы до 2022 года получить лицензию на осуществление своей деятельности. Также в нём предусмотрен полный запрет на убийство животных под каким бы то ни было предлогом, включая отстрел на улицах и организацию боёв. Помимо этого, больше не разрешается держать дома, в барах и ресторанах диких зверей. Также хозяева обязаны убирать за выгуливаемыми собаками.
Отмечается, что закон направлен на защиту животных, а также соблюдение принципов гуманности и законных интересов граждан при обращении с ними.
Проект был внесён в Госдуму осенью 2010 года, в марте 2011-го принят в первом чтении. Перед вторым чтением было проведено более 100 совещаний и рассмотрено 300 поправок. Законопроект согласовали с 28 ведомствами.