Мисс мира, помощница депутата и просто красавица. Повезло же кому-то в Госдуме

София Никитчук, обладательница титула "Мисс Россия — 2015". Помните такую?

Недавно карьера 25-летней модели вышла на новый виток: девушка стала помощником депутата Госдумы

Уроженка Челябинской области сообщила об этом на своей странице в Instagram. Правда, вскоре пост был удалён

У Софии уже есть опыт работы на политическом поприще: в феврале она присоединилась к Putin Team

По некоторым данным, София устроилась на работу к депутату Сергею Кривоносову, избранному от Краснодарского края

В 2015 году модель завоевала право представлять Россию на конкурсе "Мисс мира", где получила почётное звание первой вице-мисс

Позже София стала участницей скандала, когда появилась на обложке журнала в платье-триколоре. Многие подумали, что девушка просто завернулась в флаг

София окончила музыкальную и художественную школы. Занималась гимнастикой, волейболом, бальными и эстрадными танцами

У новоиспечённой помощницы депутата красный диплом Уральского федерального университета по специальности "Управление персоналом"

В 2016 году модель пригласили на съёмки исторического сериала "София". Она исполнила роль Елены Волошанки, дочери молдавского господаря Стефана III

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