Мисс мира, помощница депутата и просто красавица. Повезло же кому-то в Госдуме
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София Никитчук, обладательница титула "Мисс Россия — 2015". Помните такую?
Недавно карьера 25-летней модели вышла на новый виток: девушка стала помощником депутата Госдумы
Уроженка Челябинской области сообщила об этом на своей странице в Instagram. Правда, вскоре пост был удалён
У Софии уже есть опыт работы на политическом поприще: в феврале она присоединилась к Putin Team
По некоторым данным, София устроилась на работу к депутату Сергею Кривоносову, избранному от Краснодарского края
В 2015 году модель завоевала право представлять Россию на конкурсе "Мисс мира", где получила почётное звание первой вице-мисс
Позже София стала участницей скандала, когда появилась на обложке журнала в платье-триколоре. Многие подумали, что девушка просто завернулась в флаг
София окончила музыкальную и художественную школы. Занималась гимнастикой, волейболом, бальными и эстрадными танцами
У новоиспечённой помощницы депутата красный диплом Уральского федерального университета по специальности "Управление персоналом"
В 2016 году модель пригласили на съёмки исторического сериала "София". Она исполнила роль Елены Волошанки, дочери молдавского господаря Стефана III
Как сексуальная терапевт из Казани доказала, что "Инстаграм" тоже можно вылечить
25-летняя модель София Никитчук получила пропуск на Охотный Ряд и новый фон для селфи.
София Никитчук, обладательница титула "Мисс Россия — 2015". Помните такую?
Недавно карьера 25-летней модели вышла на новый виток: девушка стала помощником депутата Госдумы
Уроженка Челябинской области сообщила об этом на своей странице в Instagram. Правда, вскоре пост был удалён
В этот знаменательный день в новом статусе помощника депутата Государственной думы я получила своё первое удостоверение!
У Софии уже есть опыт работы на политическом поприще: в феврале она присоединилась к Putin Team
Главные идеи движения напрямую совпадают с моими ценностями — это самораскрытие, духовный рост, постоянное достижение целей и, конечно же, поддержка. На мой взгляд, одна из наших главных задач — это творить добро безвозмездно!
По некоторым данным, София устроилась на работу к депутату Сергею Кривоносову, избранному от Краснодарского края
В 2015 году модель завоевала право представлять Россию на конкурсе "Мисс мира", где получила почётное звание первой вице-мисс
Позже София стала участницей скандала, когда появилась на обложке журнала в платье-триколоре. Многие подумали, что девушка просто завернулась в флаг
Фото: © Стольник