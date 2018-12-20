Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 декабря 2018, 06:06

СМИ: Албания выслала двух иранских дипломатов из-за угрозы безопасности

Фото &copy; Flickr/Andreas Lehner

Фото © Flickr/Andreas Lehner

Правительство Албании выслало из страны и объявило персонами нон грата двух иранских дипломатов, которых подозревают в попытке "подорвать национальную безопасность" страны. Об этом сообщает Albanian Daily News.

Это действие албанских властей не осталось незамеченным за океаном. Так, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон поспешил поддержать это решение в своём микроблоге в "Твиттере".

— Мы поддерживаем премьер-министра Раму и албанцев, которые противостоят безрассудному поведению Ирана в Европе и по всему миру, — написал он.

По информации албанского телеканала Top Channel, дипломатов подозревают в пособничестве при планировании теракта против сборной Израиля по футболу в 2016 году.

BannerImage
Сергей Тюленин
  • Новости
  • Иран
  • Албания
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar