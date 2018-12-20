СМИ: Албания выслала двух иранских дипломатов из-за угрозы безопасности
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Правительство Албании выслало из страны и объявило персонами нон грата двух иранских дипломатов, которых подозревают в попытке "подорвать национальную безопасность" страны. Об этом сообщает Albanian Daily News.
Это действие албанских властей не осталось незамеченным за океаном. Так, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон поспешил поддержать это решение в своём микроблоге в "Твиттере".
Prime Minister Edi Rama of Albania just expelled the Iranian ambassador, signaling to Iran’s leaders that their support for terrorism will not be tolerated. We stand with PM Rama and the Albanian people as they stand up to Iran’s reckless behavior in Europe and across the globe.— John Bolton (@AmbJohnBolton) December 19, 2018
— Мы поддерживаем премьер-министра Раму и албанцев, которые противостоят безрассудному поведению Ирана в Европе и по всему миру, — написал он.
По информации албанского телеканала Top Channel, дипломатов подозревают в пособничестве при планировании теракта против сборной Израиля по футболу в 2016 году.