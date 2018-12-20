В Японии рассекречены материалы переговоров с США по Курилам в 1960 году

Из документов следует, что японский премьер планировал обсудить возможность страны согласиться получить от СССР два острова Южных Курил, а не четыре.

МИД Японии рассекретил материалы переговоров с США по Курилам в 1960 году. Об этом сообщает РИА "Новости".

В документах указано, что японский премьер Нобусукэ Киси планировал обсудить с американским президентом Дуайтом Эйзенхауэром возможность Японии согласиться получить от СССР два острова Южных Курил вместо четырёх.

— В последнее время в нашей стране иногда обсуждается мнение о том, что необходимо решить проблему "Хабомаи, Шикотан плюс "альфа" и подписать мирный договор, — говорится в материалах.

Япония аргументировала свою позицию требованием японских рыбаков согласиться вернуть Хабомаи и Шикотан, если СССР признает возможность передачи территорий, "или при условии обеспечения гарантий безопасного промысла в этом районе".