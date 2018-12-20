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Опубликовано 20 декабря 2018, 08:17

Названы главные твиты знаменитостей в 2018 году

Фото &copy; AP Photo/Bill Haber

Фото © AP Photo/Bill Haber

Среди самых ключевых сообщений в "Твиттере" были выделены извинения Роулинг за эльфа Добби.

Издание BuzzFeed назвало 59 самых важных сообщений мировых знаменитостей в социальной сети "Твиттер". Журналисты выбирали среди тех твитов, которые были сделаны знаменитостями в 2018 году.

Среди них можно встретить сообщение писательницы Джоан Роулинг. В своём твите Роулинг извинилась за смерть домашнего эльфа Добби. Кроме того, одним из ключевых твитов стало сообщение модели Кайли Дженнер, которая впервые в жизни в 2018 году попробовала хлопья с молоком. Модель написала, что жизнь меняется.

Также BuzzFeed выделил сообщение актёра Сета Рогена, которое было ответом на твит его матери. Женщина написала следующее: "Должна ли я сказать женщине на йоге, что сквозь её штаны видны очень интимные части тела?" На это сообщение актёр ответил следующим образом: "Господи, мама!"

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Сергей Сурепин
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