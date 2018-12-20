Названы главные твиты знаменитостей в 2018 году

Среди самых ключевых сообщений в "Твиттере" были выделены извинения Роулинг за эльфа Добби.

Издание BuzzFeed назвало 59 самых важных сообщений мировых знаменитостей в социальной сети "Твиттер". Журналисты выбирали среди тех твитов, которые были сделаны знаменитостями в 2018 году.

Среди них можно встретить сообщение писательницы Джоан Роулинг. В своём твите Роулинг извинилась за смерть домашнего эльфа Добби. Кроме того, одним из ключевых твитов стало сообщение модели Кайли Дженнер, которая впервые в жизни в 2018 году попробовала хлопья с молоком. Модель написала, что жизнь меняется.