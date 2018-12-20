В России появится первая сеть кинотеатров виртуальной реальности
Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский
Соответствующим проектом будет заниматься оператор программы под названием "Спасибо от Сбербанка".
Сбербанк открывает сеть VR-кинотеатров. Об этом сообщило издание "Ведомости". Проект будет существовать в партнёрстве со студией VR-графики Impulse Machine (входит в группу компаний КБ-12).
Билеты в кинотеатры приобрести можно будет через сайт программы "Спасибо от Сбербанка". Пользователи смогут расплачиваться рублями или бонусами соответствующей программы. Стоимость билетов составит от 250 до 1650 рублей.
В начале 2019 года планируется открыть первые шесть кинотеатров. Они будут включать в себя 72 персональных зала. Один VR-зал рассчитан на посещение одним человеком. В нём будут расположены вращающиеся кресла, VR-шлемы и встроенный компьютер.