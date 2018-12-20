Компания Sony намекнула на скорый релиз PlayStation 5
Фото © Pixabay
На этот раз геймеры обнаружили намёки на выход новой консоли на официальном сайте компании Sony.
Ещё в октябре 2018 года руководство японской фирмы Sony дало понять, что игровая консоль PlayStation будущего поколения уже находится в разработке. Согласно предварительной информации, гаджет должен будет выйти не ранее 2020 года, однако, по всей видимости, японцы уже начинают намекать на будущий анонс консоли. Об этом пишет BI.
В частности, геймеры увидели отсылку к PlayStation 5 в новогодней теме для консоли PlayStation 4. Дело в том, что буква S в слове PlayStation в этой теме сильно напоминает по начертанию цифру 5. Вместе с этим в словосочетании Happy Holidays из той же темы буква S выглядит иначе, а другие символы выдержаны в едином стиле.
Таким образом, геймеры делают выводы, что Sony решила этим намекнуть на разработку игровой консоли будущего поколения. Однако есть и другое объяснение таким действиям Sony. Дело в том, что в этом году консоли PS4 исполнилось пять лет, в связи с чем японцы могли стилизовать букву S под цифру 5 в слове PlayStation.