Компания Sony намекнула на скорый релиз PlayStation 5

На этот раз геймеры обнаружили намёки на выход новой консоли на официальном сайте компании Sony.

Ещё в октябре 2018 года руководство японской фирмы Sony дало понять, что игровая консоль PlayStation будущего поколения уже находится в разработке. Согласно предварительной информации, гаджет должен будет выйти не ранее 2020 года, однако, по всей видимости, японцы уже начинают намекать на будущий анонс консоли. Об этом пишет BI.

В частности, геймеры увидели отсылку к PlayStation 5 в новогодней теме для консоли PlayStation 4. Дело в том, что буква S в слове PlayStation в этой теме сильно напоминает по начертанию цифру 5. Вместе с этим в словосочетании Happy Holidays из той же темы буква S выглядит иначе, а другие символы выдержаны в едином стиле.