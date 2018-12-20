Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 декабря 2018, 08:37

Компания Sony намекнула на скорый релиз PlayStation 5

Фото &copy; Pixabay

Фото © Pixabay

На этот раз геймеры обнаружили намёки на выход новой консоли на официальном сайте компании Sony.

Ещё в октябре 2018 года руководство японской фирмы Sony дало понять, что игровая консоль PlayStation будущего поколения уже находится в разработке. Согласно предварительной информации, гаджет должен будет выйти не ранее 2020 года, однако, по всей видимости, японцы уже начинают намекать на будущий анонс консоли. Об этом пишет BI.

В частности, геймеры увидели отсылку к PlayStation 5 в новогодней теме для консоли PlayStation 4. Дело в том, что буква S в слове PlayStation в этой теме сильно напоминает по начертанию цифру 5. Вместе с этим в словосочетании Happy Holidays из той же темы буква S выглядит иначе, а другие символы выдержаны в едином стиле.

Таким образом, геймеры делают выводы, что Sony решила этим намекнуть на разработку игровой консоли будущего поколения. Однако есть и другое объяснение таким действиям Sony. Дело в том, что в этом году консоли PS4 исполнилось пять лет, в связи с чем японцы могли стилизовать букву S под цифру 5 в слове PlayStation.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • геймеры
  • sony
  • playstation
  • playstation4
  • playstation5
  • ps4
  • Гаджеты
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar